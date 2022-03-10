ru ua
Чт, 10 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Британия обеспокоена возможным применением Россией химического оружия в Украине

Новина українською →
Лондон, Четверг 10 марта 2022 18:05
Британия обеспокоена возможным применением Россией химического оружия в Украине Фото: глава МИД Британии Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Британия очень обеспокоена возможным применением Россией химического оружия в Украине. При этом она предупредила, что применение химического оружия президентом России Владимиром Путиным будет серьезной ошибкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы очень обеспокоены потенциальным применением химического оружия. Мы уже видели, как Россия использовала это оружие в конфликтных ситуациях, но это будет серьезной ошибкой со стороны России, которая добавится к серьезным ошибкам, уже совершенным Путиным", - заявила министр.

Ранее министра вооруженных сил Великобритании Джеймса Хиппи спросили, может ли применение химического оружия перейти "красную черту", из-за которой в конфликт втянулись члены НАТО.

"Я не думаю, что сейчас полезно брать на себя какие-либо твердые обязательства относительно того, где проходит эта "красная черта", но я думаю, что президент Путин должен четко осознать, что когда другие страны использовали химическое оружие, это вызвало международную реакцию", - сказал он.

При этом он посоветовал Путину срочно задуматься о том, что произошло с другими странами, где они применяли химическое оружие.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высказался о вероятности начала ядерной войны.

Кроме того, в МВД Украины заявили, что Россия во время военных действий в Сирии применяла химическое оружие, поэтому угроза для Украины сохраняется.

Война России против Украины продолжается пятнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Химическое оружие Великобритания Война России против Украины
NEWS
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
DAILY
Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины