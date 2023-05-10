Бельгия поддерживает санкции против алмазов РФ и предлагает систему для их отслеживания
Бельгия желает занять передовую роль в совместной борьбе с русскими алмазами. Необходимо снизить возможность РФ зарабатывать в этой сфере.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Бельгии Александера де Кроо, которое приводит Financial Times.
"Моя страна намерена быть ведущим партнером в совместной попытке остановить финансовые потоки России от торговли алмазами", - говорится в заявлении.
Ранее Бельгия выступала против введения санкций в отношении алмазных отношений с РФ. Трейдеры сообщают, что страна не хотела рисковать пятисотлетним статусом Антверпена как огромного торгового центра алмазами.
Но из-за продолжающейся войны РФ против Украины в Бельгии изменили свое отношение к санкциям против алмазов России.
"Мы хотим избавить западные рынки от российских алмазов. Однако нынешним прямым запретом российских алмазов мы этого не добьемся", - добавил премьер-министр Бельгии.
По его словам, реальный эффект будет, если удастся объединить прямой и косвенный запрет на продажу российских алмазов.
Также планируется ввести специальную систему, которая позволит отслеживать алмазы и усложнит процесс перемаркировки драгоценных камней в третьих странах.
Напомним, что палата представителей Бельгии приняла резолюцию, выступающую за запрет на импорт российских алмазов в Европейский союз.
В прошлом году Министерство финансов США ввело санкции против российской компании "Алроса", являющейся мировым лидером по добыче алмазов.
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