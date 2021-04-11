Британія направила в Північну Ірландію розвідку і військових для боротьби з заворушеннями

"Військовослужбовці сил спецпризначення під прикриттям спрямовані в Північну Ірландію... вперше за чотири роки через ескалацію насильства. Рішення було прийнято після зіткнень, в результаті яких постраждали кілька десятків поліцейських", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що на думку служби контррозвідки MI5 і військової розвідки, що сутички можуть перерости в зіткнення воєнізованих добровольчих груп націоналістів і лоялістів.

Координувати дії розвідки та військових робоча група зі складу Полку спеціальної розвідки армії Британії, що займається проведенням таємних розвідувальних операцій. Її завданням буде виявлення лідерів угруповань, причетних до насильства.

"Північна Ірландія є пороховою бочкою, вона стала їй давно. Напруженість вкрай висока. І на стороні націоналістів, і в стані лоялістів є елементи, які хочуть повернути британських військ на вулиці (міст Північної Ірландії), але це стало б катастрофою", - заявило джерело видання.