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Британия направила в Северную Ирландию разведку и военных для борьбы с беспорядками

Автор: РБК-Украина

Правительство Великобритании направило в Северную Ирландию разведку и военных, которые должны помочь предотвратить массовые беспорядки, которые охватили несколько городов, в том числе и Белфаст. Стычки групп лоялистов с полицией и националистами продолжаются больше недели.

Об этом сообщает Sunday Mirror со ссылкой на собственные источники.

"Военнослужащие сил спецназначения под прикрытием направлены в Северную Ирландию... впервые за четыре года из-за эскалации насилия. Решение было принято после столкновений, в результате которых пострадали несколько десятков полицейских", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что по мнению службы контрразведки MI5 и военной разведки, стычки могут перерасти в столкновения военизированных добровольческих групп националистов и лоялистов.

Координировать действия разведки и военных будет рабочая группа из состава Полка специальной разведки армии Британии, занимающегося проведением секретных разведывательных операций. Ее задачей будет выявление лидеров группировок, причастных к насилию.

"Северная Ирландия является пороховой бочкой, она стала ей давно. Напряженность крайне высока. И на стороне националистов, и в стане лоялистов есть элементы, которые хотят возвращения британских войск на улицы (городов Северной Ирландии), но это стало бы катастрофой", - заявил источник издания.

Напомним, в конце марта в Северной Ирландии вспыхнули беспорядки. Правоохранители заявляют о самом жестком насилии за последние годы. В результате беспорядков пострадали уже более 70 правоохранителей.

Кроме того, в конце февраля в Дублине вспыхнули акции протеста из-за продления локдауна из-за коронавируса в Ирландии до апреля. Между протестующими и силовиками возникали столкновения, есть задержанные и пострадавшие.

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Новости Украины ВеликобританияпротестбеспорядкиСеверная Ирландия
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