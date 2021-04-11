Британия направила в Северную Ирландию разведку и военных для борьбы с беспорядками

"Военнослужащие сил спецназначения под прикрытием направлены в Северную Ирландию... впервые за четыре года из-за эскалации насилия. Решение было принято после столкновений, в результате которых пострадали несколько десятков полицейских", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что по мнению службы контрразведки MI5 и военной разведки, стычки могут перерасти в столкновения военизированных добровольческих групп националистов и лоялистов.

Координировать действия разведки и военных будет рабочая группа из состава Полка специальной разведки армии Британии, занимающегося проведением секретных разведывательных операций. Ее задачей будет выявление лидеров группировок, причастных к насилию.

"Северная Ирландия является пороховой бочкой, она стала ей давно. Напряженность крайне высока. И на стороне националистов, и в стане лоялистов есть элементы, которые хотят возвращения британских войск на улицы (городов Северной Ирландии), но это стало бы катастрофой", - заявил источник издания.