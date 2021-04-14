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Британія має намір вивести війська з Афганістану слідом за США, - The Times

Автор: Юлія Струк

Великобританія майже повністю виведе війська з Афганістану. Про повне виведення військ до 11 вересня раніше заявили Сполучені Штати Америки.

Про це пише газета The Times з посиланням на свої джерела.

Видання підкреслює, що британським військовослужбовцям в Афганістані доведеться важко без американської підтримки, тому що вони спираються на бази та інфраструктуру США.

Очікується, що Лондон може передати уряду Афганістану контроль над академією у Кабулі, де британські військові тренують афганських солдатів.

Також зазначено, що зараз в Афганістані залишаються 750 британських солдатів. Більшість з них знаходяться у Кабулі, в тому числі займаються охороною VIP-персон.

Видання підкреслює, що британські збройні сили перемикають свою увагу на контртерористичні місії в Африці та інших регіонах.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що йому буде "важко" вкластися у крайній термін, щоб вивести з Афганістану американські війська. Це повинно було трапитися до 1 травня.

Як писало РБК-Україна, Штати переглянуть мирну угоду, досягнуту з талібами при адміністрації 45-го президента Дональда Трампа. США, зокрема, планують зробити оцінку того, чи виконував Талібан свої зобов'язання щодо розриву зв'язків з терористичними групами.

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