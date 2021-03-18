Байден: США буде важко вивести війська з Афганістану до 1 травня
Президент США Джо Байден заявив, що йому "важко" вкластися в крайній термін, щоб вивести з Афганістану американські війська. Це повинно було трапиться до 1 травня.
Про це пише "Голос Америки".
Інтерв'ю Байдена було показано за день до того, як Росія, Китай, США, Пакистан, делегація високопоставлених афганських офіційних осіб, лідерів опозиції і переговірників Талібану зустрінуться у Москві в спробі вийти з глухого кута у мирних переговорах.
Є побоювання, що якщо міжнародні сили під керівництвом США підуть з Афганістану до укладення мирної угоди, то ця країна може зануритися в нову громадянську війну, надавши "Аль-Кайді" нове сховище.
"Я зараз приймаю рішення про те, коли вони підуть. Це може статися, але це важко зробити, - ред.)", - сказав Байден.
Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен запропонував скликати конференцію під егідою ООН для формування афганського урядумісці з представниками "Талібану".
Нагадаємо, що Сполучені Штати переглянуть мирна угода, досягнуте з талібами при адміністрації 45-го президента Дональда Трампа. США, зокрема, планують зробити оцінку того, чи виконував Талібан свої зобов'язання щодо розриву зв'язків з терористичними групами.