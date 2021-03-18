ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Байден: США буде важко вивести війська з Афганістану до 1 травня

Новость на русском → Четвер 18 березня 2021 04:34
Байден: США буде важко вивести війська з Афганістану до 1 травня Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Президент США Джо Байден заявив, що йому "важко" вкластися в крайній термін, щоб вивести з Афганістану американські війська. Це повинно було трапиться до 1 травня.

Про це пише "Голос Америки".

Інтерв'ю Байдена було показано за день до того, як Росія, Китай, США, Пакистан, делегація високопоставлених афганських офіційних осіб, лідерів опозиції і переговірників Талібану зустрінуться у Москві в спробі вийти з глухого кута у мирних переговорах.

Є побоювання, що якщо міжнародні сили під керівництвом США підуть з Афганістану до укладення мирної угоди, то ця країна може зануритися в нову громадянську війну, надавши "Аль-Кайді" нове сховище.

"Я зараз приймаю рішення про те, коли вони підуть. Це може статися, але це важко зробити, - ред.)", - сказав Байден.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен запропонував скликати конференцію під егідою ООН для формування афганського урядумісці з представниками "Талібану".

Нагадаємо, що Сполучені Штати переглянуть мирна угода, досягнуте з талібами при адміністрації 45-го президента Дональда Трампа. США, зокрема, планують зробити оцінку того, чи виконував Талібан свої зобов'язання щодо розриву зв'язків з терористичними групами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Сполучені Штати Америки Афганистан
NEWS
Київ завтра може посилити карантин через ситуацію з COVID
Київ завтра може посилити карантин через ситуацію з COVID
DAILY
Керівник САП Максим Грищук: Я думаю, що у справі ПриватБанку був витік
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Керівник САП Максим Грищук: Я думаю, що у справі ПриватБанку був витік