Байден: США буде важко вивести війська з Афганістану до 1 травня

Президент США Джо Байден заявив, що йому "важко" вкластися в крайній термін, щоб вивести з Афганістану американські війська. Це повинно було трапиться до 1 травня.

Інтерв'ю Байдена було показано за день до того, як Росія, Китай, США, Пакистан, делегація високопоставлених афганських офіційних осіб, лідерів опозиції і переговірників Талібану зустрінуться у Москві в спробі вийти з глухого кута у мирних переговорах.

Є побоювання, що якщо міжнародні сили під керівництвом США підуть з Афганістану до укладення мирної угоди, то ця країна може зануритися в нову громадянську війну, надавши "Аль-Кайді" нове сховище.

"Я зараз приймаю рішення про те, коли вони підуть. Це може статися, але це важко зробити, - ред.)", - сказав Байден.