Британія не має наміру дотримуватися стандартів ЄС після Brexit

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його країні немає потреби дотримуватися правил Європейського Союзу щодо торгівельної угоди після Brexit. Про це повідомляє ВВС.

Прем’єр-міністр в понеділок виступить із промовою у Лондоні і заявить про бажання досягти домовленостей на рівні торговельної угоди ЄС з Канадою.

"Ми зробили свій вибір. Ми хочемо, щоб угода про вільну торгівлю була подібна до канадської, але в дуже малоймовірній ситуації, якщо нам це не вдасться, тоді наша торгівля повинна буде базуватися на нашій діючій Угоді про вихід з ЄС", - заявить Джонсон.

Через угоду між ЄС та Канадою імпортні тарифи на більшість товарів були скасовані, але митні перевірки та перевірки ПДВ існують.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон опублікував раніше записане відеозвернення до британців з нагоди виходу країни зі складу Євросоюзу.

Також, 30 січня в Європарламенті офіційно затвердили угоду про припинення членства Великобританії в ЄС.

Додамо також, що європейська служба зовнішніх зв'язків після офіційного виходу Великобританії зі складу Європейського союзу оприлюднила заяву, в якій назвала її "третьою країною" і повідомила, що дипломатичне представництво в Лондоні буде здійснювати "делегація ЄС".