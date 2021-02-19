Британія має намір поділитися надлишками COVID-вакцин з бідними країнами

Видання відзначає, що в цей час Російська Федерація і Китай спрямовують свої вакцини безпосередньо в Африку, тоді як багаті країни G7 продовжує накопичувати надлишки запасів як страховку від закінчення вакцин.

Джонсон, який очолює перше засідання G7, зробить свою заяву після президента Франції Еммануеля Макрона. Той заявив, що Франція направить 5% європейських запасів вакцин в Африку, додавши, що його пропозицію підтримала канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Також британський прем'єр пообіцяв скоротити час, необхідний для розробки COVID-вакцин, з безпрецедентних 300 днів, досягнутих минулого року, до 100 днів.

Хоч у Британії спостерігається один з найвищих у світі показників смертності від коронавірусу на душу населення, країна є лідером в розробці, закупівлю і розподіл вакцин.

Джонсон підтвердив, що попросив головного наукового радника Великобританії сера Патріка Валланса, співпрацювати з міжнародними партнерами, включаючи Всесвітню організацію охорони здоров'я і Коаліцію з питань інновацій щодо готовності до епідемій (CEPI), а також промислових і наукових експертів, щоб проконсультувати G7 щодо прискорення процесу розробки вакцин, лікування і тестів на поширені патогени