Британия намерена поделиться излишками COVID-вакцин с бедными странами

Издание отмечает, что в настоящее время Российская Федерация и Китай направляют свои вакцины непосредственно в Африку, тогда как богатые страны G7 продолжает накапливать излишки запасов как страховку от окончания вакцин.

Джонсон, возглавляющий первое заседание G7, сделает свое заявление после президента Франции Эммануэля Макрона. Тот заявил, что Франция направит 5% европейских запасов вакцин в Африку, добавив, что его предложение поддержала канцлер Германии Ангела Меркель.

Также британский премьер пообещал сократить время, необходимое для разработки COVID-вакцин, с беспрецедентных 300 дней, достигнутых в прошлом году, до 100 дней.

Хоть в Британии наблюдается один из самых высоких в мире показателей смертности от коронавируса на душу населения, страна является лидером в разработке, закупке и распределении вакцин.

Джонсон подтвердил, что попросил главного научного советника Великобритании сэра Патрика Валланса, сотрудничать с международными партнерами, включая Всемирную организацию здравоохранения и Коалицию по вопросам инноваций по готовности к эпидемиям (CEPI), а также промышленных и научных экспертов, чтобы проконсультировать G7 по ускорению процесса разработки вакцин, лечения и тестов на распространенные патогены.