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США і низка країн Євросоюзу разом оголосять про висилку російських дипломатів, - джерело

НовиниПолітика    26.03.2018 - 11:07
Фото: Держдеп США acebook.com usdos)
Фото: Держдеп США acebook.com usdos)

Очікується, що заява про висилку російських дипломатів прозвучить найближчим часом

Сполучені Штати Америки та ряд країн Європейського союзу разом оголосять про висилку російських дипломатів у зв'язку з отруєнням колишнього шпигуна Сергія Скрипаля у Великобританії. Про це в Twitter з посиланням на джерело повідомила кореспондент CNN Мішель Косинські, яка працює в Державному департаменті США

"Джерело: завтра очікується узгоджене повідомлення від США та деяких європейських країн про висилку груп російських дипломатів", - повідомила Косинські.

 

Нагадаємо, раніше агентство Вloomberg з посиланням на джерела повідомило, що президент США Дональд Трамп готовий вислати російських дипломатів. До цього Британія вислала з країни 23 дипломатів РФ, які, за версією Лондона, займалися шпигунством. Ряд європейських країн із солідарності з Британією також розглядають таку можливість.

У той же час перший віце-спікер Верховної ради України, нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Геращенко зазначила, що Україна не висилає дипломатів через українських політв'язнів у російських в'язницях.

Трамп виступив за посилення антитерористичних заходів після інциденту у Франції
Теги публікації: Евросоюз, Російська Федерація, Сполучені Штати Америки, дипломаты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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