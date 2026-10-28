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Британия предоставит Украине более 13 миллиардов долларов военно-экономической помощи, - Зеленский

16:09 28.10.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Бджола
Британия предоставит Украине более 13 миллиардов долларов военно-экономической помощи, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Британия приняла решение предоставить Украине дополнительную помощь на экономические и оборонные нужды. Сумма поддержки рассчитана на три года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Украина получит помощь от Великобритании

Зеленский после разговора с премьер-министром Британии Энди Бернемом объявил о новой поддержке Украины на 10 миллиардов фунтов (около 13,3 миллиарда долларов - ред.).

"7 миллиардов фунтов экономической поддержки на следующие три года, еще 3 миллиарда фунтов - британская экспортная поддержка преимущественно для снабжения необходимого оружия, которое усилит нашу защиту жизни", - уточнил президент.

Эта помощь будет дополнительной к той ежегодной поддержке, которую Британия уже оказывает Украине.

Санкционная политика против РФ

Стороны также обсудили санкционную политику против страны-агрессора.

"Британия в этом будет и дальше принципиальной. Это глобально важный пример", - уверен Зеленский.

Ранее РБК-Украина писало, что Бернем хочет помочь Украине наладить отношения с США.

Кроме того, Британия ускорит поставки Украине легких многоцелевых ракет, которые эффективно сбивают реактивные "Шахеды", и готовит новые санкции против России.

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