Британия предоставит Украине более 13 миллиардов долларов военно-экономической помощи, - Зеленский
Британия приняла решение предоставить Украине дополнительную помощь на экономические и оборонные нужды. Сумма поддержки рассчитана на три года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Украина получит помощь от Великобритании
Зеленский после разговора с премьер-министром Британии Энди Бернемом объявил о новой поддержке Украины на 10 миллиардов фунтов (около 13,3 миллиарда долларов - ред.).
"7 миллиардов фунтов экономической поддержки на следующие три года, еще 3 миллиарда фунтов - британская экспортная поддержка преимущественно для снабжения необходимого оружия, которое усилит нашу защиту жизни", - уточнил президент.
Эта помощь будет дополнительной к той ежегодной поддержке, которую Британия уже оказывает Украине.
Санкционная политика против РФ
Стороны также обсудили санкционную политику против страны-агрессора.
"Британия в этом будет и дальше принципиальной. Это глобально важный пример", - уверен Зеленский.
Ранее РБК-Украина писало, что Бернем хочет помочь Украине наладить отношения с США.
Кроме того, Британия ускорит поставки Украине легких многоцелевых ракет, которые эффективно сбивают реактивные "Шахеды", и готовит новые санкции против России.