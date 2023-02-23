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Великобритания может передать больше танков Challenger 2 Украине, но есть условие

Фото: министр обороны Британии Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Великобритания рассмотрит возможность отправки в Украину дополнительных танков Challenger 2, если они будут эффективно использованы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса.

Он сообщил об этом во время своего визита в военную базу Бовингтон Кэмп в Дорсете. Там сейчас проходят подготовку украинские военные.

Бен Уоллес ознакомился с процессом подготовки украинских специалистов на танках Challehger 2.

По его словам, Великобритания может отправить в Украину больше танков Challenger 2 в случае их эффективного применения на поле боя.

Напомним, что в Британии не много танков Challenger 2, чтобы поделиться с Украиной большим количеством таких машин. Однако не исключено, что танков у Киева будет больше.

Также сообщалось, что Великобритания надеется передать Украине танки Challenger 2 в конце марта.

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