Великобритания может передать больше танков Challenger 2 Украине, но есть условие

Великобритания рассмотрит возможность отправки в Украину дополнительных танков Challenger 2, если они будут эффективно использованы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса.

Он сообщил об этом во время своего визита в военную базу Бовингтон Кэмп в Дорсете. Там сейчас проходят подготовку украинские военные. Бен Уоллес ознакомился с процессом подготовки украинских специалистов на танках Challehger 2. По его словам, Великобритания может отправить в Украину больше танков Challenger 2 в случае их эффективного применения на поле боя.