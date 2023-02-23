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Британія може передати більше танків Challenger 2 Україні, але є умова

Фото: міністр оборони Британії Бен Воллес (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Британія розгляне можливість відправки в Україну додаткових танків Challenger 2, якщо вони будуть ефективно використані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Британії Бена Воллеса.

Він повідомив про це під час свого візиту до військової бази Бовінгтон Кемп у Дорсеті. Саме там зараз проходять підготовку українські військові.

Бен Воллес ознайомився з процесом підготовки українських фахівців на танках Challehger 2.

За його словами, Британія може відправити до України більше танків Challenger 2 у випадку їх ефективного застосування на полі бою.

Нагадаємо, що у Британії не багато танків Challenger 2, щоб поділитися з Україною великою кількістю таких машин. Проте не виключено, що танків у Києва буде більше.

Також повідомлялось, що Британія сподівається передати Україні танки Challenger 2 наприкінці березня.

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