Может ли Украина получить больше танков Challenger от Британии: ответ посла

У Британии недостаточно танков Challenger 2, чтобы поделиться с Украиной большим количеством таких машин. Однако, не исключено, что танков у Киева будет больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова посла Украины в Британии Вадима Пристайко в интервью LIGA.net .

По его словам, танков Challenger в Британии осталось немного, поскольку после 90-х годов было принято решение, что танки больше не будут играть важную роль и их запасы сократились до нескольких сотен.

К тому же он добавил, что Британия не континентальная страна и там идет расчет на морское вооружение.

"Так всегда было, в Британии есть два сверхсовременных авианосца. Основа ее доктрины - ядерное сдерживание. Они не собирались, как россияне, кататься по всей Европе на тысячах танков", - сказал Пристайко, добавив, что "именно поэтому танков Challenger недостаточно, чтобы поделиться с нами большим количеством. Хотя, в принципе, я не исключаю, что появится больше танков".