ua ru
Пн, 13 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Может ли Украина получить больше танков Challenger от Британии: ответ посла

Новина українською →
Понедельник 13 февраля 2023 08:47
Может ли Украина получить больше танков Challenger от Британии: ответ посла Фото: посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

У Британии недостаточно танков Challenger 2, чтобы поделиться с Украиной большим количеством таких машин. Однако, не исключено, что танков у Киева будет больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова посла Украины в Британии Вадима Пристайко в интервью LIGA.net.

По его словам, танков Challenger в Британии осталось немного, поскольку после 90-х годов было принято решение, что танки больше не будут играть важную роль и их запасы сократились до нескольких сотен.

К тому же он добавил, что Британия не континентальная страна и там идет расчет на морское вооружение.

"Так всегда было, в Британии есть два сверхсовременных авианосца. Основа ее доктрины - ядерное сдерживание. Они не собирались, как россияне, кататься по всей Европе на тысячах танков", - сказал Пристайко, добавив, что "именно поэтому танков Challenger недостаточно, чтобы поделиться с нами большим количеством. Хотя, в принципе, я не исключаю, что появится больше танков".

Напомним, 14 января премьер-министр Британии Риши Сунак в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским официально подтвердил, что предоставит Украине танки Challenger 2.

Позже в Лондоне заявили, что поставки танков Украине ожидаются до лета.

Что известно о танках Challenger 2, которые получит Украина, читайте в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Военная помощь Война в Украине
NEWS
Больше 500 оккупантов, три танка и 4 ББМ потеряла РФ в Украине за сутки
Больше 500 оккупантов, три танка и 4 ББМ потеряла РФ в Украине за сутки
DAILY
Михаил Федоров: Сейчас на киберфронте в войне с Россией преимущество на нашей стороне
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Михаил Федоров: Сейчас на киберфронте в войне с Россией преимущество на нашей стороне