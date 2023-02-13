Может ли Украина получить больше танков Challenger от Британии: ответ посла
У Британии недостаточно танков Challenger 2, чтобы поделиться с Украиной большим количеством таких машин. Однако, не исключено, что танков у Киева будет больше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова посла Украины в Британии Вадима Пристайко в интервью LIGA.net.
По его словам, танков Challenger в Британии осталось немного, поскольку после 90-х годов было принято решение, что танки больше не будут играть важную роль и их запасы сократились до нескольких сотен.
К тому же он добавил, что Британия не континентальная страна и там идет расчет на морское вооружение.
"Так всегда было, в Британии есть два сверхсовременных авианосца. Основа ее доктрины - ядерное сдерживание. Они не собирались, как россияне, кататься по всей Европе на тысячах танков", - сказал Пристайко, добавив, что "именно поэтому танков Challenger недостаточно, чтобы поделиться с нами большим количеством. Хотя, в принципе, я не исключаю, что появится больше танков".
Напомним, 14 января премьер-министр Британии Риши Сунак в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским официально подтвердил, что предоставит Украине танки Challenger 2.
Позже в Лондоне заявили, что поставки танков Украине ожидаются до лета.
Что известно о танках Challenger 2, которые получит Украина, читайте в нашем материале.
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