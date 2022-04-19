Великобританія позбавить Московську біржу статусу визнаного торгового майданчика

Великобританія планує позбавити Московську біржу (MOEX) статусу визнаної фондової біржі. Це станеться у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters.

Великобританія та інші західні союзники шукають нові способи посилити тиск на Росію після її вторгнення в Україну, націлюючись на багаті еліти і ключові галузі, а також намагаючись перекрити доступ до Міжнародної фінансової системи.

"Відкликання визнаного статусу Московської фондової біржі посилає чіткий сигнал про те, що в Росії немає підстав для нових інвестицій", - заявила у своїй заяві фінансовий секретар Міністерства фінансів Великобританії Люсі Фрейзер.

Великобританія надає визнаний статус деяким біржам, що дозволяє цінних паперів, що торгуються на них, користуватися особливими податковими пільгами. У той час як існуючі інвестиції через MOEX не будуть порушені, нові їх позбавлятися.

Великобританія заявила, що цей крок був відповіддю на обмеження, які Банк Росії наклав на іноземних інвесторів, пославшись на заборону Московської біржі від 28 Лютого, який не дозволяв брокерам продавати активи за вказівкою нерезидентів Росії.

Уряд заявив, що біржа "більше не працює відповідно до звичайних комерційних стандартів, очікуваних від визнаної біржі".