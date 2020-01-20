Британія виключає угоду про безвіз між Гібралтаром і ЄС після Brexit

Уряд Великобританії заявляє, що після виходу з ЄС Гібралтар не зможе домовлятися про окрему угоду з Європейським союзом про безвізовий режим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Представник уряду Британії заявив, що домовленості щодо Гібралтару стануть частиною переговорів між Лондоном і Брюсселем про майбутні відносини.

За словами спікера, збереження простоти переміщення через межі буде частиною цих переговорів.

"Британія, включаючи Гібралтар, не входить в Шенгенську зону. Після того, як ми вийдемо, Великобританія буде вести переговори про майбутні відносини з Євросоюзом від імені всієї британської сім'ї, включаючи Гібралтар", - заявив він.

Обмеження свободи пересування є основною проблемою при виході Великобританії з ЄС, оскільки уряд Британії має намір знизити рівень імміграції з Європейського союзу.

Близько 15 тис. осіб щодня приїжджають в Гібралтар з Іспанії на роботу, і з-за Brexit можуть виникнути паспортні перевірки, що призведе до черг і додаткових витрат. Довжина кордону складає всього 1,8 км.

На референдумі 2016 року Гібралтар з населенням близько 32 тис. осіб проголосував за те, щоб залишитися у складі Євросоюзу.

Нагадаємо, 31 січня Великобританія повинна покинути Євросоюз. Після цього почнеться перехідний період, за час якого між Британією та ЄС повинен бути укладений нове торгову угоду. Уряд планує завершити угоду до кінця цього року.

Крім того, уряд Великобританії планує підписати торгову угоду з Євросоюзом з нульовим тарифом і нульовою квотою після виходу країни зі складу ЄС. Нульові тарифи дозволять уникнути перевірок на кордоні між Британією і Північною Ірландією.