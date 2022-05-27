Зеленський обговорив з прем'єром Італії шляхи розблокування українських портів
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Політики обговорили шляхи експорту українського продовольства для уникнення кризи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в Twitter.
Зеленський зазначив, що однією з тем розмови стало питання налагодження логістики через блокування Росією українських портів. Також політики обговорили ситуацію на фронті і військову допомогу.
"Поінформований про ситуацію на передовій. Ми очікуємо подальшої оборонної підтримки від наших партнерів. Підняли питання постачання палива. Обговорювали шляхи попередження продовольчої кризи. Нам потрібно разом розблокувати українські порти", - заявив Зеленський.
Варто нагадати, що вчора Драгі провів телефонні переговори з Володимиром Путіним. Вони обговорили можливості деблокади портів України. Проте очільник Кремля знову заявив, що Росія піде на такий крок за умови зняття санкцій.
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