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Зеленський обговорив з прем'єром Італії шляхи розблокування українських портів

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Київ, П'ятниця 27 травня 2022 18:09
Зеленський обговорив з прем'єром Італії шляхи розблокування українських портів Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Політики обговорили шляхи експорту українського продовольства для уникнення кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в Twitter.

Зеленський зазначив, що однією з тем розмови стало питання налагодження логістики через блокування Росією українських портів. Також політики обговорили ситуацію на фронті і військову допомогу.

"Поінформований про ситуацію на передовій. Ми очікуємо подальшої оборонної підтримки від наших партнерів. Підняли питання постачання палива. Обговорювали шляхи попередження продовольчої кризи. Нам потрібно разом розблокувати українські порти", - заявив Зеленський.

Варто нагадати, що вчора Драгі провів телефонні переговори з Володимиром Путіним. Вони обговорили можливості деблокади портів України. Проте очільник Кремля знову заявив, що Росія піде на такий крок за умови зняття санкцій.

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