ua en ru
Вс, 04 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Британия и Франция нанесли совместный удар по ИГИЛ в Сирии

Британия, Франция, Воскресенье 04 января 2026 08:15
UA EN RU
Британия и Франция нанесли совместный удар по ИГИЛ в Сирии Фото: ВВС Британии (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В Сирии была проведена новая скоординированная военная операция западных союзников, направленная против инфраструктуры террористов, действующих в труднодоступных районах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерство обороны Великобритании.

Сообщается, что удар стал частью усилий по недопущению восстановления боевого потенциала радикальных группировок.

Совместный удар по объекту ИГИЛ

Британские и французские боевые самолеты провели совместную атаку по подземному хранилищу оружия на территории Сирии, которое использовалось боевиками террористической группировки ИГИЛ.

В операции были задействованы истребители Typhoon Королевских воздушных сил Великобритании, которые действовали во взаимодействии с авиацией Франции.

Где находилась цель

По данным британского оборонного ведомства, объект был выявлен разведкой в горной местности к северу от Пальмиры.

Считается, что именно там хранились запасы оружия и взрывчатых веществ, предназначенные для дальнейших атак. Хранилище представляло собой систему туннелей, скрытых под землей.

Как проходила операция

Дословно из заявления Минобороны Британии:

"Наши самолеты использовали управляемые бомбы Paveway IV для поражения ряда туннелей, ведущих к объекту; хотя сейчас проводится детальная оценка, предварительные данные свидетельствуют о том, что цель была успешно поражена".

Удар был нанесен поздно в субботу. Все самолеты успешно вернулись на базы, потерь и повреждений зафиксировано не было. В операции истребители Typhoon FGR4 получили поддержку от самолета-заправщика Voyager.

Безопасность гражданского населения

В британском Минобороны подчеркнули, что в ходе атаки не было признаков угрозы для мирных жителей. Планирование операции проводилось с учетом минимизации любых сопутствующих рисков.

Продолжение миссии в Сирии

В Лондоне также заявили, что самолеты Королевских воздушных сил продолжают патрулирование воздушного пространства Сирии. Основная цель — не допустить возрождения ИГИЛ после его военного поражения в районе Багуз-Фавкани в марте 2019 года.

Напоминаем, что президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные по его распоряжению нанесли авиаудары по позициям ИГИЛ на северо-западе Нигерии, заявив, что целью операции стали террористы, причастные к нападениям и убийствам мирных жителей, прежде всего христиан

Отметим, что США развернули масштабную военную операцию против боевиков ИГИЛ на территории Сирии после гибели двух американских военнослужащих и переводчика в центральном регионе страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИГИЛ Великобритания Франция
Новости
До Парижа 48 часов. Советники "коалиции желающих" обсуждали в Киеве мирный план: главное
До Парижа 48 часов. Советники "коалиции желающих" обсуждали в Киеве мирный план: главное
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем