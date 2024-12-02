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"Желательно, на три буквы": Зеленский ответил, на что должна пойти РФ во время переговоров

Понедельник 02 декабря 2024 17:08
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"Желательно, на три буквы": Зеленский ответил, на что должна пойти РФ во время переговоров Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Россия должна осознать преступления, которые она совершает в Украине. А в контексте возможных мирных переговоров желательно, чтобы страна-агрессор "пошла на три буквы".

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом в Киеве.

"На что должна пойти Россия? Желательно, на три буквы. Желательно, чтобы она поняла, что она делает то, что она делает - убивает нас, а мы защищаемся и боремся с врагом", – сказал Зеленский.

Он отметил, что пока планы Украины неизменны.

"Если мы очень хотим быть сильнее, чтобы в 2025 году закончилась эта война. Извините за недипломатическую лексику", - добавил президент.

Переговоры Украины и России

Следует отметить, что в настоящее время Украина и Россия не проводят мирные переговоры.

Как заявлял президент Владимир Зеленский, единственные переговоры, которые проводят Украина и РФ, касаются обмена пленными.

Впрочем, западные СМИ сообщали, что якобы стороны при посредничестве Катара якобы приступили к "предварительным обсуждениям приостановки ударов по энергетической инфраструктуре друг друга". Однако и в Украине, и в Кремле опровергли это.

При этом Дональд Трамп недавно заявил, что в первый день по возвращении в Белый дом хотел посадить Украину и РФ за стол переговоров. Зеленский в свою очередь предостерег США от "быстрого" завершения войны.

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