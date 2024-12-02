"Желательно, на три буквы": Зеленский ответил, на что должна пойти РФ во время переговоров

Россия должна осознать преступления, которые она совершает в Украине. А в контексте возможных мирных переговоров желательно, чтобы страна-агрессор "пошла на три буквы".

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом в Киеве.

"На что должна пойти Россия? Желательно, на три буквы. Желательно, чтобы она поняла, что она делает то, что она делает - убивает нас, а мы защищаемся и боремся с врагом", – сказал Зеленский.

Он отметил, что пока планы Украины неизменны.

"Если мы очень хотим быть сильнее, чтобы в 2025 году закончилась эта война. Извините за недипломатическую лексику", - добавил президент.