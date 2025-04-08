Британия не хочет торговой войны с США: Стармер анонсировал переговоры

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер высказался против эскалации с США из-за тарифов ради спасения отечественной автомобильной промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

"В такой момент, как сейчас, мы должны формировать наше будущее, мы должны сделать шаг вперед, мы не можем быть трусами", - сказал Стармер во время визита на завод Jaguar Land Rover в Солихалл в понедельник, 7 апреля.

По словам главы правительства, переговоры с США будут продолжены для смягчения ситуации.

Таможенная война Соединенных Штатов

Президент США Дональд Трамп 2 апреля ввел пошлины для большинства стран мира, которые являются ключевыми торговыми партнерами Вашингтона. Это повлияет на торговлю объемом триллионы долларов.

В частности, в отношении Великобритании, США ввели базовую пошлину 10% на экспорт товаров, а также 25% пошлины на экспорт автомобилей.

Компания Jaguar Land Rover приостановила экспорт автомобилей в США из-за новых налогов на импорт.

Ранее Стармер заявил, что Европа начинает жить в новой эре мировой экономики из-за пошлин Трампа.

Премьер также отметил, что Великобритания отреагирует на пошлины с "холодной и спокойной головой".

Тем временем США готовятся к переговорам с десятками стран мира из-за новых тарифов Вашингтона.

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