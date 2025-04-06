Стармер: пошлины Трампа означают новую эру для экономики Европы

Премьер-министр Британии Кир Стармер говорил сегодня с ключевыми лидерами Европы. Он сказал им, что континент вступает в "новую эру мировой экономики" в свете пошлин Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Согласно пресс-релизу канцелярии Стармера, он звонил сегодня главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, канцлеру Германии Олафу Шольцу и Фридриху Мерцу, будущему канцлеру ФРГ. "Они все согласились, что - как и в случае с обороной и безопасностью - это новая эра для мировой экономики. Европа должна подняться, чтобы соответствовать моменту и обеспечить минимизацию воздействия на трудолюбивых людей, тесно сотрудничая при этом с другими странами, чтобы помочь сохранить более широкую экономическую стабильность", - говорится в сообщении. Хоть Стармер и разочарован новыми тарифами, он призвал призвал к спокойствию и "готовности ко всем неожиданностям". CNN пишет, что это перекликается с предыдущими заявлениями премьера Британии о тарифах президента США Дональда Трампа.