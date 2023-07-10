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Британия хочет вместе с США и другими союзниками обсудить путь вступления Украины в НАТО

Фото: премьер-министр Британии Риши Сунак (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр Британии Риши Сунак хочет поработать с Соединенными Штатами и другими странами-союзниками над вопросом вступления Украины в НАТО.

Это сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам пресс-секретаря Сунака, премьер хочет работать с союзниками, чтобы обсудить путь вступления Украины в НАТО. Однако в настоящее время точный механизм еще обсуждается.

Также в Британии заявили, что Украине было бы нецелесообразно вступать в НАТО, когда идет война с Россией. Однако Сунак считает, что "законное место" Украины в Альянсе.

"Мы хотим работать с США и нашими союзниками на пути присоединения Украины", - сказал спикер журналистам.

Вступление Украины в НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сегодня заявил, что Страны-члены НАТО достигли консенсуса по исключению Плана действий по членству для Украины при вступлении в Альянс.

ПДЧ – это так называемый предварительный этап членства в НАТО. В настоящее время страна-претендент должна выполнить индивидуальную программу подготовки к будущему членству, в частности, провести реформы.

Возможность членства Украины в Североатлантическом альянсе без выполнения Плана действий по членству начала активно обсуждаться перед саммитом 11-12 июля.

В СМИ также появилась информация, что президент США Джо Байден поддержал идею генсека НАТО Йенса Столтенберга по вступлению Украины в НАТО без ПДЧ.

Позже лидер американского государства подчеркнул, что он не намерен упрощать путь нашей страны в Альянс.

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