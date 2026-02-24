Британия готовит военных и создала штаб из 70 человек для Украины: детали

Штаб для многонациональных сил уже действует

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об усилении поддержки Украины в рамках "Коалиции желающих", созданной совместно с партнерами. Речь о подготовке к возможному развертыванию международных сил после достижения мира в Украине.

В рамках этих многонациональных сил для Украины уже работает штаб из 70 человек, а подготовка британских войск финансируется правительством на сумму 200 миллионов фунтов стерлингов.

Новый пакет помощи

Новый пакет предусматривает дополнительную финансовую помощь в нескольких направлениях:

20 млн фунтов - на восстановление и защиту энергетической системы Украины;

5,7 млн фунтов - гуманитарная помощь общинам на передовой;

медицинское наставничество - британские военные хирурги и медики обучают украинских специалистов;

обучение украинских пилотов вертолетов на британской авиабазе.

Также объявлено о выделении 30 млн фунтов на поддержку устойчивости украинского общества и документирование возможных военных преступлений.

Новый пакет является продолжением объявленной помощи в начале этого месяца. В частности тогда речь шла о:

полмиллиарда фунтов на поддержку противовоздушной обороны;

1000 легких многоцелевых ракет (LMM) для защиты от атак российских дронов.

Что заявили в Лондоне о поддержке Украины

Стармер подчеркнул, что поддержка Украины напрямую связана с безопасностью Европы.

"Великобритания с вами, сильнее чем когда-либо. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заявил он.

Министр обороны Джон Гили заявил, что Лондон и в дальнейшем будет усиливать военную помощь Киеву вместе с союзниками.

"Путин недооценил волю украинского народа. С нашей поддержкой они продолжают бороться с огромным мужеством", - отметил он.