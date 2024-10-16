Британия готовит предложения по ударам вглубь России в рамках плана победы, - Сырский

Ограничение на удары по России

Следует отметить, что союзники установили ограничения для Украины на использование дальнобойного оружия. В частности, ограничиваются удары по объектам в глубине территории России. Это касается США и Британии, предоставивших Украине дальнобойные ракеты.

Украина призывает снять эти ограничения, объясняя это тем, что уничтожение военных объектов в РФ - это часть самообороны.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает не затягивать с решением, поскольку РФ оттягивает объекты вглубь своей территории.

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