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Британия готовит предложения по ударам вглубь России в рамках плана победы, - Сырский

Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Британия рассматривает собственные предложения о возможности поражения Украиной военных объектов в глубине России. Предложения прорабатываются в рамках плана победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Telegram.

Главком ВСУ провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным. Сырский проинформировал коллегу о ситуации на поле боя.

Также командующие обсудили удары по российским военным объектам.

"Отдельно обсудили возможности поражения военных объектов противника в оперативной и стратегической глубине. В настоящее время британская сторона прорабатывает собственные предложения в рамках практической реализации плана победы", - отметил Сырский.

Главнокомандующий также обратил внимание Британии на нарушение международного гуманитарного права и военные преступления российских войск, удары по критической инфраструктуре Украины, не избирательность массированных бомбардировок гражданских объектов.

Как отметил Сырский, главными приоритетами сотрудничества Украины и Британии остаются поставки военной техники и вооружения, подготовка личного состава, а также повышение эффективности применения высокотехнологичных средств поражения.

 

Ограничение на удары по России

Следует отметить, что союзники установили ограничения для Украины на использование дальнобойного оружия. В частности, ограничиваются удары по объектам в глубине территории России. Это касается США и Британии, предоставивших Украине дальнобойные ракеты.

Украина призывает снять эти ограничения, объясняя это тем, что уничтожение военных объектов в РФ - это часть самообороны.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает не затягивать с решением, поскольку РФ оттягивает объекты вглубь своей территории.

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