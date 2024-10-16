Британія готує пропозиції щодо ударів вглиб Росії у рамках плану перемоги, - Сирський

Обмеження на удари по Росії

Варто зазначити, що союзники встановили обмеження для України на використання далекобійної зброї. Зокрема, обмежуються удари по об'єктах вглибині території Росії. Це стосується США та Британії, які надали Україні далекобійні ракети.

Україна закликає зняти ці обмеження, пояснюючи це тим, що знищення військових об'єктів в РФ - це частина самооборони.

Президент України Володимир Зеленський закликає не затягувати з рішенням, оскільки РФ відтягує об'єкти вглиб своєї території.

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