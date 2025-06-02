Британия готовит "послание Москве": ударные подводные лодки усилят оборону

Британия готовит масштабное послание Москве в рамках новой оборонной стратегии. Премьер Кир Стармер анонсировал планы расширения флота ударных подводных лодок и модернизации ядерного оружия для противодействия угрозам из России.

Правительство объявит об инвестициях в сумме 15 млрд фунтов стерлингов (около 20 млрд долларов) на разработку новых боеголовок и строительство до 12 новых подводных лодок в рамках партнерства AUKUS с США и Австралией.

Эти меры должны повысить боевую готовность страны и заменить устаревшие лодки класса Astute не ранее конца 2030-х годов.

Министр обороны Джон Гили подчеркнул, что этот стратегический пересмотр обороны - четкое "послание Москве" о решимости Великобритании противостоять российской агрессии.

По его словам, модернизированные подводные лодки и ядерная программа укрепят безопасность страны дома и усилят позиции за рубежом.

Кроме того, правительство планирует построить шесть новых заводов по производству боеприпасов для создания "постоянно работающей" промышленной базы, закупить до 7000 ракет дальнего действия и инвестировать в кибербезопасность и вспомогательное оборудование. Министр обороны сообщил, что заводы откроют "очень скоро".

Повышение ВВП

В то же время цель тратить 3% ВВП на оборону после следующих выборов остается амбициозной. Правительство пока не планирует увеличивать численность армии до нового парламента, что вызывает критику оппозиции.

Эта оборонная инициатива происходит на фоне периода недофинансирования, из-за чего численность британской армии сократилась до самого низкого уровня со времен Наполеона.

Повышение военных расходов совпало с бюджетным давлением в стране, где многие сферы нуждаются в финансировании.

Оппозиционные политики, в частности теневой министр обороны от консерваторов Джеймс Картлидж, заявляют о сомнениях в реальности финансирования обещаний правительства.

По информации Sunday Times, Лейбористское правительство также планирует закупить американские истребители, способные нести тактическое ядерное оружие, и внедрить новые оборонные системы противоракетной защиты и восстановить внутреннюю гражданскую гвардию.

Изменение оборонной политики Великобритании происходит на фоне давления со стороны США, где Дональд Трамп настаивает на увеличении расходов членами НАТО.

Премьер Стармер уже объявил планы поднять оборонный бюджет до 2,5% ВВП к 2027 году.