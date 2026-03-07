Британия готовит авианосец Prince of Wales к возможной отправке на Ближний Восток, - Sky News

Великобритания готовит свой авианосец HMS Prince of Wales к возможному развертыванию на Ближнем Востоке. Причем страна сокращает срок подготовки к отправке вдвое - 5 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Ускорение сроков готовности... означает, что это гигантское судно сможет быстрее реагировать в случае принятия решения о мобилизации", - пишет издание.
По словам источника, экипажи тоже были предупреждены о развертывании в связи с операцией США и Израиля против Ирана.
При этом Sky News уточняет, что этот шаг не означает, что военный корабль, который носит на себе истребители F-35 и нуждается в сопровождении множества других судов и подводной лодки - будет направлен для усиления обороны Британии в Персидском заливе и вокруг Кипра.
Но это значит, что премьер-министр Кир Стармер будет иметь больше возможностей для его более быстрого перемещения, если это будет сочтено необходимым.
Резюмируя издание добавило, что авианосец HMS Prince of Wales базируется в Портсмуте.
Напомним, что уже чуть больше недели, начиная с 28 февраля, Израиль совместно с США наносят удары по Ирану, чтобы ограничить ядерные амбиции страны и уничтожить ракетный арсенал.
При этом, как известно, ударами была ликвидирована вся верхушка Ирана (власть). Президент США Дональд Трамп спустя несколько дней заявил, хочет полной смены руководства в Иране и у него на роль главы есть уже кандидаты.
Также он сказал, что никакой сделки с Тегераном ждать не стоит. По его словам, он рассматривает безусловную капитуляцию Ирана, что означает полное лишение возможности страны вести боевые действия. То есть, чтобы это не была лишь формальность на документе.
Более того, Дональд Трамп анонсировал, что в ночь на 8 марта Иран подвергнется очень серьезному удару со стороны США и Израиля.
На фоне этого Fox News сообщили, что США планируют отправить к берегам Ирана третью авианосную группу во главе с атомным авианосцем "Джорд Буш", который сейчас находится у берегов Соединенных Штатов.
Говоря о Британии, за эту неделю с лишним Иран уже как минимум дважды атаковал британские военные базы на Кипре. Более этого, угроза атак привела к тому, что Кипр отменяет встречи в рамках ЕС, которые были запланированы на март.