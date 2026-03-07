Британия готовит авианосец Prince of Wales к возможной отправке на Ближний Восток, - Sky News

"Ускорение сроков готовности... означает, что это гигантское судно сможет быстрее реагировать в случае принятия решения о мобилизации", - пишет издание.

По словам источника, экипажи тоже были предупреждены о развертывании в связи с операцией США и Израиля против Ирана.

При этом Sky News уточняет, что этот шаг не означает, что военный корабль, который носит на себе истребители F-35 и нуждается в сопровождении множества других судов и подводной лодки - будет направлен для усиления обороны Британии в Персидском заливе и вокруг Кипра.

Но это значит, что премьер-министр Кир Стармер будет иметь больше возможностей для его более быстрого перемещения, если это будет сочтено необходимым.

Резюмируя издание добавило, что авианосец HMS Prince of Wales базируется в Портсмуте.

Операция против Ирана и усиление флота

Напомним, что уже чуть больше недели, начиная с 28 февраля, Израиль совместно с США наносят удары по Ирану, чтобы ограничить ядерные амбиции страны и уничтожить ракетный арсенал.

При этом, как известно, ударами была ликвидирована вся верхушка Ирана (власть). Президент США Дональд Трамп спустя несколько дней заявил, хочет полной смены руководства в Иране и у него на роль главы есть уже кандидаты.

Также он сказал, что никакой сделки с Тегераном ждать не стоит. По его словам, он рассматривает безусловную капитуляцию Ирана, что означает полное лишение возможности страны вести боевые действия. То есть, чтобы это не была лишь формальность на документе.

