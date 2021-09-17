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Британія готується пом'якшити правила в'їзду для іноземців: що зміниться

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Великобританія, П'ятниця 17 вересня 2021 14:09
Британія готується пом'якшити правила в'їзду для іноземців: що зміниться Фото: У Британії готуються пом'якшити правила в'їзду для іноземців (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У п'ятницю, 17 вересня уряд Британії розгляне питання щодо пом'якшення правил в'їзду до Англії. Зміни торкнуться вакцинованих іноземців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначено, що мандрівникам, які пройшли повну імунізацію від коронавірусу, не потрібно буде здавати ПЛР-тест після повернення із "зелених" країн, це також стосуватиметься і тестувань, що поки проводяться за 72 години до виїзду іноземця.

Вказано, що будь-які зміни в правилах поїздок будуть застосовуватися поки стосовно Англії, але згодом припускають послаблення в Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії.

Наразі ж у "червоному" списку Великобританії знаходяться 62 країни.

Варто зазначити, що Україна віднесена до "жовтого списку". Тобто по приїзду у Великобританію українці можуть уникнути самоізоляції, за умови повної вакцинації, або у випадку проходження тесту на COVID-19 на 8 день карантину.

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