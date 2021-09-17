ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Британия готовиться смягчить правила въезда для иностранцев: что изменится

Новина українською →
Великобритания, Пятница 17 сентября 2021 14:09
Британия готовиться смягчить правила въезда для иностранцев: что изменится Фото: в Британии готовятся смягчить правила въезда для иностранцев (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В пятницу, 17 сентября правительство Британии рассмотрит вопрос о смягчении правил въезда в Англию. Изменения коснутся вакцинированных иностранцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Указано, что путешественникам, которые прошли полную иммунизацию от коронавируса, не нужно будет сдавать ПЦР-тест после возвращения из "зеленых" стран, это также будет касаться и тестирований, что пока проводятся за 72 часа до выезда.

Указано, что любые изменения в правилах поездок будут применяться пока в отношении Англии, но впоследствии предполагают послабления в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.

Сейчас же в "красном" списке Великобритании находятся 62 страны.

Стоит отметить, что Украина отнесена к "желтому списку". То есть по приезду в Великобританию украинцы могут избежать самоизоляции, при условии полной вакцинации или в случае прохождения теста на COVID-19 на 8 день карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Карантин
NEWS
Генсек ООН об изменениях климата: мы уничтожаем то, от чего зависим на Земле
Генсек ООН об изменениях климата: мы уничтожаем то, от чего зависим на Земле
DAILY
"Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит