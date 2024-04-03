Британия готова продвигать самое амбициозное решение G7 по замороженным активам РФ, - Кулеба

Великобритания готова продвигать самое амбициозное решение "Группы семи" по замороженным российским активам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Украины.
Кулеба провел двустороннюю встречу с главой британской дипломатии Дэвидом Кэмероном.
"Украина ожидает значительного прогресса в вопросе конфискации замороженных российских активов в этом году и рассчитывает, что партнеры найдут необходимую политическую волю", - заявил министр.
Также министры скоординировали шаги для ускорения решений третьих стран о предоставлении Украине дополнительных систем ПВО, включая системы Patriot.
Напомним, лидеры стран ЕС в первый день саммита 21 марта обсуждали вопрос направления прибыли от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины и достигли предварительной договоренности.
По итогам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры ЕС открыли путь к использованию части доходов от замороженных российских активов для финансирования военной техники для Украины.
"Мы можем рассчитывать на сбор около 3 млрд. евро в 2024 году и аналогичные суммы в последующие годы", - сказала Фон дер Ляен.
Тем временем в Брюсселе обнаружили еще 5 млрд евро прибыли от российских активов.
Ряд стран, в том числе Польша, Эстония и Латвия, выступили за то, чтобы замороженные активы РФ использовать не только на восстановление Украины, но и ее оборону.
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