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Держдеп США дозволив трьом країнам Балтії передати Україні американську зброю, - Politico

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США, Четвер 20 січня 2022 07:57
Держдеп США дозволив трьом країнам Балтії передати Україні американську зброю, - Politico Фото: Держдеп США дозволив трьом країнам Балтії передати Україні американську зброю (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Державний департамент США дав дозвіл трьом союзникам по НАТО, країнам Балтії, відправити в Україну зброю американського виробництва. Згідно з правилами експортного контролю, Латвія, Естонія і Литва повинні були отримати дозвіл від Держдепу перед тим, як передати зброю Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Запити від Латвії, Естонії та Литви надійшли за останні тижні, і останній з них був схвалений в середу ввечері", - йдеться в повідомленні.

Джерело видання відмовилося вказати, яку саме зброю дозволено передати Україні.

Дозвіл надійшов після того, як американські чиновники посилили попередження про вторгнення Росії в Україну.

Раніше ми писали, що у Балтії чотири рази за тиждень авіапатруль НАТО супроводжував військові літаки РФ.

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