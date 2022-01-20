Держдеп США дозволив трьом країнам Балтії передати Україні американську зброю, - Politico

Державний департамент США дав дозвіл трьом союзникам по НАТО, країнам Балтії, відправити в Україну зброю американського виробництва. Згідно з правилами експортного контролю, Латвія, Естонія і Литва повинні були отримати дозвіл від Держдепу перед тим, як передати зброю Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"Запити від Латвії, Естонії та Литви надійшли за останні тижні, і останній з них був схвалений в середу ввечері", - йдеться в повідомленні.

Джерело видання відмовилося вказати, яку саме зброю дозволено передати Україні.

Дозвіл надійшов після того, як американські чиновники посилили попередження про вторгнення Росії в Україну.