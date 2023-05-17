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Британия готова помогать другим странам с поставками истребителей Украины

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Среда 17 мая 2023 16:00
Британия готова помогать другим странам с поставками истребителей Украины Фото: министр обороны Британии Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Британия готова помогать странам, которые согласятся передать Украине истребителей, в процессе поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Очевидно, мы можем внести свою лепту в обучение и поддержку, опять же, в определенных пределах, потому что у нас нет пилотов F16", - сказал министр обороны Британии Бен Уоллес на пресс-конференции в Берлине со своим немецким коллегой.

При этом Уоллес отметил, что Британия может помочь, если поставки захотят осуществить другие государства.

Между тем, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что у Берлина нет потенциала для подготовки и военного оборудования, чтобы активно способствовать британско-нидерландской инициативе по поставке Украине истребителей.

"Мы не можем играть активную роль в таком альянсе, в такой коалиции, потому что у нас нет ни возможностей для обучения, ни компетенции, ни самолетов", - сказал он.

Напомним, премьер-министр Британии Риши Сунак и его коллега из Нидерландов Марк Рютте договорились работать над созданием коалиции по закупке самолетов F-16 для Украины.

Между тем, Бельгия заявила о возможности научить украинцев пилотировать истребители F-16, однако страна не предоставит сами самолеты.

К тому же в Минобороны заявили, что Украине нужно две-три эскадрильи истребителей F-16 для изменения ситуации на фронте.

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