Бельгия готова учить украинцев пилотировать F-16, однако есть нюанс

Бельгия готова научить украинцев пилотировать истребители F-16. В то же время, предоставить их нашей стране она не в состоянии.

Об этом заявили в кабинете премьер-министра Бельгии Александра де Кроо, пишет РБК-Украина со ссылкой на DeMorgen .

"На саммите в Гааге в начале этого месяца, во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром, также поднимали вопрос о F-16. Мы сказали, что не можем поставлять самолеты, но можем обучать пилотов", - заявили в кабинете премьер-министр.

Отмечается, что бельгийские военно-воздушные силы летают на F-16 еще с конца 1970-х годов, в связи с чем имеют огромный опыт работы с этими истребителями.

Страна не может передать F-16 Украине из-за того, что все самолеты сейчас используются, в частности для защиты воздушного пространства стран Бенилюкса и Балтии. Как пояснил Александр де Кроо, Бельгия не может или не хочет отказываться от этих миссий.