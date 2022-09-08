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США ввели санкції проти іранських компаній з виробництва дронів для армії РФ

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Вашингтон, Четвер 08 вересня 2022 22:57
США ввели санкції проти іранських компаній з виробництва дронів для армії РФ Фото: США ввели санкції проти іранських компаній з виробництва дронів для армії РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати ввели санкції щодо трьох іранських компаній, які виробляють ударні безпілотники на замовлення російської армії й проти компанії, яка координувала доставку дронів в Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністерство фінансів США звинуватило Safiran Airport Services, що базується в Тегерані, в доставці іранських безпілотників в РФ.

Також під санкції потрапили Paravar Pars Company, Design and Manufacturing of Aircraft Engines і Baharestan Kish Company, які причетні до досліджень, розробки, виробництва і закупівлі іранських безпілотників. Під американські санкції потрапили також менеджери перерахованих компаній.

Нагадаємо, раніше в Білому домі заявили, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати їй сотню бойових безпілотників, щоб використовувати їх у війні проти України.

Однак в Ірані відкинули звинувачення США, запевнивши, що виступають проти подальшої ескалації бойових дій.

Пізніше стало відомо, що російські чиновники двічі відвідували аеродром в центрі Ірану, щоб оглянути дрони. Також повідомлялося, що росіяни почали тренування на іранських ударних безпілотниках Shahed -191 і Shahed-129.

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