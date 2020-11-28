Британія і ЄС розпочали переговори щодо Brexit

Великобританія і Європейський союз відновили переговори щодо перехідного періоду Brexit. У суботу, 28 листопада, парламентер ЄС з Brexit Мішель Барньє прибув в Лондон.

Про це повідомляє ВВС.

Напередодні поїздки до Британії, Барньє заявив, що в переговорному процесі "зберігаються суттєві розбіжності".

Після прибуття парламентер ЄС заявив, що буде працювати з "терпінням і рішучістю".

Нагадаємо, 19 листопада стало відомо, що переговори Британії та ЄС за Brexit припинені. У одного з членів європейської делегації підтвердили зараження коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що Великобританія і Європейський союз відновлюють переговори про нову торгову угоду. Тоді в спільному документі зазначалося, що якщо сторони не прийдуть до загальної згоди по всіх питаннях, то переговори будуть проходити щодня, включаючи вихідні.

Крім того, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що його країна готова вийти з єдиного ринку і митного союзу ЄС без укладення нової угоди про вільну торгівлю.