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Британия поможет МУС в расследовании обвинений против Путина

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Пятница 17 марта 2023 22:01
Британия поможет МУС в расследовании обвинений против Путина Фото: министр юстиции Великобритании Доминик Рааб (facebook.com/DominicRaabMP)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания поможет Международному уголовному суду в Гааге в судебно-медицинской экспертизе и расследовании обвинений, выдвинутых против российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил министр юстиции Великобритании Доминик Рааб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Это будет, как я подозреваю, долгий процесс, но то же самое говорили о Югославии, о Руанде, и многие люди, ответственные за кровопролитие, в итоге оказались в суде", - заявил он.

По словам министра, в ближайшей перспективе Путину будет трудно ездить по миру, поскольку многие страны, которые являются членами МУС и будут обязаны арестовать его.

"Но сейчас важно, чтобы те члены международного сообщества, которые поддерживают МУС, убедились в том, что суд имеет достаточную поддержку в расследовании, в криминалистической экспертизе, в опросе свидетелей, в техническом обеспечении. И это то, что мы будем делать здесь в Лондоне совместно с нашими голландскими коллегами и нашими партнерами по всему миру", - заявил Рааб.

Напомним, сегодня Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.

Кроме того, генпрокурор Украины Андрей Костин рассказал, что ордер Гааги позволяет арестовать Путина за пределами РФ и передать в суд.

В свою очередь в МИД РФ уже отреагировали на решение МУС. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что решение суда по аресту Путина не имеет значения.

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