Британия поможет Дании в расследовании повреждений "Северных потоков"

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс встретилась с датской коллегой Метте Фредериксен и обсудила помощь Лондона в расследовании повреждений газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу британского премьера.

"(Фредериксен - ред.) проинформировала премьер-министра об ущербе, причиненном газопроводу "Северный поток" на прошлой неделе. Они согласились, что инциденты явно были актом саботажа и обсудили совместное расследование инцидентов», — говорится в заявлении офиса Трасс.

Также политики обсудили перспективы сотрудничества в области развития ветровой энергетики и национальной безопасности.

"Лидеры согласились с тем, что безопасность Балтийского моря отвечает всеобщим интересам", - говорится в заявлении.