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Британия поможет Дании в расследовании повреждений "Северных потоков"

Фото: Британия поможет Дании в расследовании повреждений "Северных потоков" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс встретилась с датской коллегой Метте Фредериксен и обсудила помощь Лондона в расследовании повреждений газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу британского премьера.

"(Фредериксен - ред.) проинформировала премьер-министра об ущербе, причиненном газопроводу "Северный поток" на прошлой неделе. Они согласились, что инциденты явно были актом саботажа и обсудили совместное расследование инцидентов», — говорится в заявлении офиса Трасс.

Также политики обсудили перспективы сотрудничества в области развития ветровой энергетики и национальной безопасности.

"Лидеры согласились с тем, что безопасность Балтийского моря отвечает всеобщим интересам", - говорится в заявлении.

27 сентября стало известно об утечке газа в трех местах на "Северных потоках". По мнению шведских сейсмологов, утечка могла произойти в результате подводных взрывов, которые были зафиксированы в том районе, где проходят газопроводы. НАТО также считает, что утечки газа на ветках "Северных потоков" произошли в результате диверсии.

Кто может быть причастен к взрывам на "Северных потоках", читайте в материале РБК-Украина "Взрывы на "Северных потоках". Кто за этим стоит и почему в Европе боятся новых терактов".

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