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У Британії заявили про спад захворюваності COVID-19 після першого щеплення Pfizer

Автор: РБК-Україна

У Великобританії зафіксували уповільнення темпів розповсюдження коронавірусу після початку кампанії з вакцинації препаратом Pfizer. Кількість випадків інфікування зменшилася майже в 70%.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з попередніми даними, в Сполученому Королівстві кількість випадків інфікування серед медичних працівників, які отримали першу дозу вакцини Pfizer, знизилося приблизно на 70%.

Служба громадської охорони здоров'я Англії (PHE) з'ясувала, що препарат компанії Pfizer після введення першої дози забезпечує високий рівень захисту від зараження і симптоматичних захворювань.

"В цілому, ми дійсно спостерігаємо істотний вплив на зниження випадків інфікування, як безсимптомних, так і симптоматичних", - повідомила директор зі стратегічного реагування PHE Сьюзан Хопкінс.

Керівник відділу імунізації PHE Мері Рамзі назвала дані "переконливим доказом того, що вакцина Pfizer запобігає зараженню людей, а також захищає хворих від госпіталізації та смерті".

Висновки PHE ґрунтуються на результатах двох окремих досліджень: перше проведено серед медичних працівників, а друге - серед літніх людей у віці 80 років і старше.

Згідно з висновками Служби громадського здоров'я, ефективність першої дози вакцини Pfizer від симптоматичного захворювання COVID-19 складає 57%, друга доза підвищує захист до більш ніж 85%.

"Показники госпіталізації та смертності падають у всіх вікових групах, але в найстарших вікових групах спостерігається найшвидший спад після піку в середині січня", - йдеться в заяві Служби.

При цьому в PHE відзначили, що препарат також забезпечує захист від "британського штаму" коронавірусу.

Нагадаємо, уряд Британії має намір ввести першу дозу вакцини від коронавірусу кожному дорослому у країні до 31 липня. Це на місяць раніше, ніж було заплановано.

Крім того, сьогодні прем'єр Британії Борис Джонсон представив план щодо виходу Сполученого Королівства з локдауну. Згідно з ним, обмеження у Британії почнуть послаблювати в чотири етапи, починаючи з 8 березня.

Додамо, що у Британії назвали можливі строки відкриття міжнародного авіасполучення.

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