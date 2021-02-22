У Британії назвали можливі строки відкриття міжнародного авіасполучення
Великобританія відновить повноцінну авіасполучення з іншими країнами не раніше 17 травня. При цьому самі карантинні обмеження почнуть послаблювати у Британії вже в березні.
Про це йдеться в урядовій програмі скасування обмежень, введених через коронавірус.
З документа випливає, що робоча група до 12 квітня підготує звіт з рекомендаціями, спрямованими на те, щоб "якомога швидше повернутися до міжнародних поїздок, контролюючи при цьому ризики, пов'язані з привізними випадками захворювання і штамами" коронавірусу.
"Після цього уряд визначить, коли слід відновити міжнародні поїздки, що відбудеться не раніше 17 травня", - йдеться в документі.
Жителям Великобританії заборонені поїздки за кордон, за винятком життєво необхідних, наприклад по роботі. Також в країну не можна в'їжджати іноземним туристам, за винятком власників посвідки на проживання або довгострокових віз.
Зазначимо, що особи, які прибувають до Британії, зобов'язані провести 10 днів карантину в готелі своїм коштом.
Нагадаємо, сьогодні прем'єр Британії Борис Джонсон представив план щодо виходу Сполученого Королівства з локдауну. Згідно з ним, обмеження у Британії почнуть послаблювати в чотири етапи, починаючи з 8 березня.
Раніше повідомлялося, що Британія передасть надлишкові дози вакцин від коронавірусу більш бідним країнам. Таким чином, Джонсон хоче протистояти звинуваченням у тому, що багаті країни нарощують запаси препарату і створюють глобальна нерівність.