Джонсон представив план виходу Британії з локдауну. Заходи послаблять з 8 березня

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон представив план виходу Сполученого Королівства з локдауну, який був введений через COVID-19. Ослаблення обмежень почнеться з 8 березня.

Починаючи з 8 березня в Британії відкриються школи і університети.

Жителям Британії буде дозволено зустрічатися на вулиці з однією людиною, який не проживає з ними під одним дахом, з метою спілкування та соціалізації.

З 29 березня обмеження пом'якшать знову, дозволивши людям зустрічатися на вулиці групами не більше шести осіб або членам не більш ніж двох домогосподарств. Також будуть дозволені групові заняття спортом на відкритому повітрі, відкриються тенісні корти і поля для гольфу, гри у футбол і крикет.

З 12 квітня в Сполученому Королівстві відкриються другорядні роздрібні магазини, перукарні та манікюрні салони. З цього дня в Англії не буде комендантської години, і не буде вимоги, щоб алкоголь супроводжувався "повноцінною їжею". Паби і ресторани зможуть обслуговувати людей на відкритому повітрі.

З 17 травня більшість обмежень на відкритому повітрі буде скасовано за умови обмеження груп до 30 осіб. Також буде дозволено пабах і ресторанах приймати відвідувачів у приміщенні. При цьому відкриються кінотеатри, театри, спортивні стадіони і деякі інші установи.

З 21 червня будуть зняти всі законодавчі обмеження на соціальні контакти, включаючи весілля.