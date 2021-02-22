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В Британии заявили о спаде заболеваемости COVID-19 после первой прививки Pfizer

Автор: РБК-Украина

В Великобритании зафиксировали замедление темпов распространения коронавируса после начала кампании по вакцинации препаратом Pfizer. Количество случаев инфицирования уменьшилось почти в 70%.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно предварительным данным, в Соединенном Королевстве количество случаев инфицирования среди медицинских работников, получивших первую дозу вакцины Pfizer, снизилось примерно на 70%.

Служба общественного здравоохранения Англии (PHE) выяснила, что препарат компании Pfizer после введения первой дозы обеспечивает высокий уровень защиты от заражения и симптоматических заболеваний.

"В целом, мы наблюдаем действительно существенное влияние на снижение случаев инфицирования, как бессимптомных, так и симптоматических", - сообщила директор по стратегическому реагированию PHE Сьюзан Хопкинс.

Руководитель отдела иммунизации PHE Мэри Рамзи назвала данные "убедительным доказательством того, что вакцина Pfizer предотвращает заражение людей, а также защищает больных от госпитализации и смерти".

Выводы PHE основываются на результатах двух отдельных исследований: первое проведено среди медицинских работников, а второе - среди пожилых людей в возрасте 80 лет и старше.

Согласно выводам Службы общественного здоровья, эффективность первой дозы вакцины Pfizer от симптоматического заболевания COVID-19 составляет 57%, вторая доза повышает защиту до более чем 85%.

"Показатели госпитализации и смертности падают во всех возрастных группах, но в самых старших возрастных группах наблюдается самый быстрый спад после пика в середине января", - говорится в заявлении Службы.

При этом в PHE отметили, что препарат также обеспечивает защиту от "британского штамма" коронавируса.

Напомним, правительство Британии намерено ввести первую дозу вакцины от коронавируса каждому взрослому в стране до 31 июля. Это на месяц раньше, чем было запланировано.

Кроме того, сегодня премьер Британии Борис Джонсон представил план по выходу Соединенного Королевства из локдауна. Согласно ему, ограничения в Британии начнут ослаблять в четыре этапа, начиная с 8 марта.

Добавим, что в Британии назвали возможные сроки открытия международного авиасообщения.

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