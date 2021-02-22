В Британии заявили о спаде заболеваемости COVID-19 после первой прививки Pfizer

Согласно предварительным данным, в Соединенном Королевстве количество случаев инфицирования среди медицинских работников, получивших первую дозу вакцины Pfizer, снизилось примерно на 70%.

Служба общественного здравоохранения Англии (PHE) выяснила, что препарат компании Pfizer после введения первой дозы обеспечивает высокий уровень защиты от заражения и симптоматических заболеваний.

"В целом, мы наблюдаем действительно существенное влияние на снижение случаев инфицирования, как бессимптомных, так и симптоматических", - сообщила директор по стратегическому реагированию PHE Сьюзан Хопкинс.

Руководитель отдела иммунизации PHE Мэри Рамзи назвала данные "убедительным доказательством того, что вакцина Pfizer предотвращает заражение людей, а также защищает больных от госпитализации и смерти".

Выводы PHE основываются на результатах двух отдельных исследований: первое проведено среди медицинских работников, а второе - среди пожилых людей в возрасте 80 лет и старше.

Согласно выводам Службы общественного здоровья, эффективность первой дозы вакцины Pfizer от симптоматического заболевания COVID-19 составляет 57%, вторая доза повышает защиту до более чем 85%.

"Показатели госпитализации и смертности падают во всех возрастных группах, но в самых старших возрастных группах наблюдается самый быстрый спад после пика в середине января", - говорится в заявлении Службы.

При этом в PHE отметили, что препарат также обеспечивает защиту от "британского штамма" коронавируса.