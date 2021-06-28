Міноборони Британії перевірить ситуацію з витоком документів про есмінець Defender
Міністерство оборони Великобританії проведе перевірку у зв'язку з втратою секретних документів про есмінець Defender. Він зайшов в українські територіальні води в Чорному морі, які окупувала РФ.
Про це відомство повідомило в Twitter.
У Міноборони країни уточнили, що про те, що трапилося відомство було проінформовано минулого тижня.
27 червня телеканал BBC повідомив, що в руках його журналістів опинилися секретні документи Міністерства оборони Британії, що стосуються можливої реакції Росії на прохід есмінця. Документи нібито були виявлені поруч з автобусною зупинкою.
Як повідомляє Sky News, документи, пов'язані з проходом британського есмінця Defender поблизу берегів Криму, могли залишатися на автобусній зупинці в графстві Кент протягом декількох днів.
Нагадаємо, 23 червня Росія заявила, що її кораблі нібито зробили попереджувальні постріли по британському есмінцю Defender.
У Британії заявили, що попереджувальних пострілів з боку Росії не було.