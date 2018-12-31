У Британії знову затримали надувний човен із мігрантами з Франції

Фото: човен з мігрантами (defense.gouv.fr)

Громадяни Ірану, щоб потрапити до Англії, перетнули Ла-Манш

На південному сході Англії, на березі Ла-Маншу біля міста Кінгздауна, виявили шістьох громадян Ірану, які прибули з французького боку протоки на надувному каркасному човні. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ Великої Британії, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Затриманим надали медичну допомогу і передали їх імміграційним органам.

За інформацією видання, від початку минулого місяця, уже понад 220 осіб намагалися потрапити до Британії з Франції таким чином, що непокоїть обидві країни.

Зокрема, зростають побоювання, що дедалі більша кількість спроб дістатися малими човнами через Ла-Манш може призвести до трагедії.

Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер заявив, що Париж і Лондон "координують активізацію зусиль у боротьбі з перетинами Ла-Маншу".

"Велика Британія і Франція посилять наші спільні зусилля, щоб зупинити нелегальну міграцію - захистити наші кордони і врятувати людські життя", - зазначив керівник МВС Великої Британії Саджид Джавід у Twitter.

Нагадаємо, у четвер, 27 грудня, у Британії правоохоронці затримали 9 нелегальних мігрантів, які прибули через Ла-Манш на надувному човні, та оголосили пошук ще вісьмох.