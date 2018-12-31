В Британии снова задержали надувную лодку с мигрантами из Франции

Фото: лодка с мигрантами (defense.gouv.fr)

Граждане Ирана, чтобы попасть в Англию, пересекли Ла-Манш

На юго-востоке Англии, на берегу Ла-Манша у города Кингсдауна, обнаружили шестерых граждан Ирана, прибывших с французской стороны пролива на надувной каркасной лодке. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Великобритании, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свободу".

Задержанным оказали медицинскую помощь и передали их иммиграционным органам.

По информации издания, с начала прошлого месяца, уже более 220 человек пытались попасть в Великобританию из Франции таким образом, чем обеспокоены обе страны.

В частности, растут опасения, что все большее число попыток добраться на малых лодках через Ла-Манш может привести к трагедии.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что Париж и Лондон "координируют активизацию усилий в борьбе с пересечениями Ла-Манша".

"Великобритания и Франция усилят наши общие усилия, чтобы остановить нелегальную миграцию – защитить наши границы и спасти человеческие жизни", - отметил руководитель МВД Великобритании Саджид Джавид в Twitter.

Напомним, в четверг, 27 декабря, в Британии правоохранители задержали 9 нелегальных мигрантов, которые прибыли через Ла-Манш на надувной лодке, и объявили поиск еще восьмерых.