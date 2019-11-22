У Британії затримали ще одного підозрюваного у справі загибелі 39 мігрантів

Фото: поліція Великобританії (STV)

23-річного чоловіка підозрюють у змові з метою торгівлі людьми

Співробітники поліції Великобританії затримали жителя Північної Ірландії за підозрою до причатности до загибелі 39 мігрантів з Въетнама в Ессексі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як повідомляється, 23-річний чоловік був заарештований поліцією Темз-Веллі від імені поліції Ессекса. Його підозрюють у змові з метою торгівлі людьми та з метою надання допомоги незаконної імміграції.

Нагадаємо, 23 жовтня в Англії виявили вантажівку з 39 трупами. За даними британських ЗМІ, температура в контейнері становила -25 градусів за Цельсієм. Людям не вистачало повітря. Медики виносили вже задубілі тіла з фургона.

РБК-Україна повідомляло, що за даними поліції, всі загиблі у вантажівці були в'єтнамцями. Раніше поліція В'єтнаму затримала двох осіб, яких підозрюють у причетності до торгівлі людьми. Затримання у В'єтнамі провели після того, як британська поліція заарештувала чотирьох осіб і оголосила в розшук двох братів з Північної Ірландії.

Крім того, у В'єтнамі поліція заарештувала вісім людей у зв'язку з загибеллю 39 осіб у вантажівці в Ессексі. Поліція розслідує подію як інцидент з контрабандою, а не як випадок торгівлі людьми.