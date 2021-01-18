У Британії знову введуть карантин для тих, хто в'їжджає у країну

Влада Великобританії знову вводить обов'язковий карантин для тих, хто прибуває до країни. На такі заходи влада пішла в рамках боротьби з коронавірусів COVID-19.

Про це повідомляє видання "Independent".

Зазначено, що люди, які прибувають у країну з-за кордону, повинні самоізолюватись протягом 10 днів, а також надати довідку, що підтверджує негативні результати тесту на коронавірус.

При цьому карантину після прибуття у країну повинні дотримуватися і британські піддані, що повертаються з-за кордону.

Відтепер проводитимуться вибіркові перевірки, щоб гарантувати дотримання правил.

Нагадаємо, уряд Британії розраховує, що до березня буде можливість послабити жорсткий карантин у країні. Це повинна буде дозволити ситуація з вакцинацією від коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, Сполучене Королівство закриває туристичні коридори з усіма країнами. Уряд пішов на такий крок, щоб зупинити завезення нових штамів COVID до Британії.