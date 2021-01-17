ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Британії розраховують пом'якшити карантин з березня

Великобританія, Неділя 17 січня 2021 16:56
У Британії розраховують пом'якшити карантин з березня
Фото: порожня вулиця в англійській Престоні (flickr.com/tonyworrall)
Автор: Роман Тверденко

Уряд Великобританії розраховує, що до березня буде можливість послабити жорсткий карантин в країні. Це має дозволити ситуація з вакцинацією від коронавірусу.

Про це заявив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб, повідомляє Reuters.

Він зазначив, що вихід з локдауна навряд чи буде одночасним для всієї країни.

"До початку весни, до березня, сподіваюся, ми зможемо прийняти ці рішення. Зняття обмежень не відбудеться відразу. По мірі того, як ми поетапно відмовимося від національного локдауну, думаю, що в кінцевому підсумку ми перейдемо до регіонального багаторівневого підходу", - сказав Рааб.

Британія лідирує за темпами вакцинації серед країн Європи. У країні першу дозу отримали вже майже 3,6 мільйона чоловік, повний курс з двох доз отримали 447 тисяч громадян. У планах уряду вакцинувати кілька груп ризику з 14 мільйонів осіб до середини лютого.

Раніше повідомлялося, що влада Сінгапуру прийняли рішення посилити правила в'їзду в країну через COVID-19. Це пов'язано з появою нових штамів коронавірусу.

Також відомо, що Сполучене Королівство закриває туристичні коридори з усіма країнами. Уряд пішов на такий крок, щоб зупинити завезення нових штамів COVID в Британію.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Коронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся