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У Британії вперше в історії пересохли витоки Темзи: в чому причина

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Лондон, П'ятниця 05 серпня 2022 11:24
У Британії вперше в історії пересохли витоки Темзи: в чому причина Фото: у Британії вперше в історії пересохли витоки Темзи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Британії вперше за всю історію пересохли витоки річки Темзи. Причиною тому стала аномальна спека, яка вирує в країнах Західної Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Тепер гирло Темзи знаходиться в восьми кілометрах нижче за течією, і синоптики попереджають про збереження спеки в регіоні.

"Після тривалої посушливої погоди витік Темзи в Глостерширі висох, а слабкий потік зараз ледь помітний більш ніж в п'яти милях вниз за течією. В умовах мінливого клімату ми можемо очікувати, що частота і серйозність таких періодів посухи і нестачі води будуть посилюватися", - заявив директор з політики і науки в Rivers Trust Роб Коллінз.

У метеорологічному бюро Британії попередили, що спека і суха погода в країні зберігаються. При цьому в багатьох районах країни, особливо на півдні, прогнозується, що температура буде на кілька градусів вище середньої, але ці значення будуть значно нижче рекордних температур середини літа.

Незважаючи на те, що витік Темзи зміщується, у Великій Британії не ввели обмежень на використання води, наприклад, для поливу. Замість цього англійців просять розважливо використовувати воду з-під крана під час ранкових процедур.

Нагадаємо, цього літа західна і частина центральної Європи страждають через аномальну спеку. Температура повітря в деяких регіонах б'є небачені рекорди. В Іспанії, Португалії та Греції через високу температуру горіли ліси..

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