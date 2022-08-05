В Британии впервые в истории пересохли истоки Темзы: в чем причина

В Британии впервые за всю историю пересохли истоки реки Темзы. Причиной тому стала аномальная жара, которая бушует в странах Западной Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Теперь устье Темзы находится в восьми километрах ниже по течению, и синоптики предупреждают о сохранении жары в регионе.

"После продолжительной засушливой погоды исток Темзы в Глостершире высох, а слабый поток сейчас едва заметен более чем в пяти милях вниз по течению. В условиях меняющегося климата мы можем ожидать, что частота и серьёзность таких периодов засухи и нехватки воды будут усиливаться", - заявил директор по политике и науке в Rivers Trust Роб Коллинз.

В метеорологическом бюро Британии предупредили, что жара и сухая погода в стране сохраняются. При этом во многих районах страны, особенно на юге, прогнозируется, что температура будет на несколько градусов выше средней, но эти значения будут значительно ниже рекордных температур середины лета.

Несмотря на то, что исток Темзы смещается, в Великобритании не ввели ограничений на использование воды, например, для полива. Вместо этого англичан просят рассудительно использовать воду из-под крана во время утренних процедур.