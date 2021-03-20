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У Британії вакцинували від COVID половину дорослого населення

Новость на русском → Лондон, Субота 20 березня 2021 15:38
У Британії вакцинували від COVID половину дорослого населення Фото: вакцинація (freepik)
Автор: РБК-Україна

У Великобританії половина дорослого населення отримала, як мінімум, одну дозу вакцини від коронавірусу. Напередодні в країні зробили понад 600 тисяч щеплень.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок в Twitter.

"Половина всіх дорослих мешканців у Сполученому Королівстві була вакцинована. Кожна щеплення на крок повертає нас до нормального життя, так що коли настане ваша черга, вакцинуйтеся", - заявив він.

Нагадаємо, у Великобританії за добу вакцинували понад 660 тисяч осіб. З них близько 528 тисяч щеплень - це перша доза, 132 тисячі - друга доза.

Крім того, вчора прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зробив перше щеплення від коронавірусу. Він вакцинувався препаратом компанії AstraZeneca.

Додамо, що голова Національного офісу статистики Великобританії Ян Даймонд заявив, що восени напевно будуть нові хвилі зараження на коронавірус. Вакцинація не позбавить відразу і назавжди від циркуляції вірусу.

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